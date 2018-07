Kaká faz teste final contra o Ajax

"Professor, conte comigo". Com essas palavras Kaká se colocou à disposição do técnico do Real Madrid, José Mourinho, para o Superclássico com o Barcelona, sábado, no Santiago Bernabéu, pela 16.ª rodada do Campeonato Espanhol. O teste de fogo para o meia será hoje, contra o Ajax, em Amsterdã, pela última rodada da fase de grupos da Copa dos Campeões.

Com o Real classificado para as oitavas de final e a liderança do Grupo D garantida, vários titulares serão poupados, entre eles Cristiano Ronaldo, os laterais Marcelo e Sergio Ramos, o zagueiro Pepe e o goleiro Casillas. Assim, Kaká terá a chance de voltar a ser titular para ganhar ritmo de jogo e, dependendo do rendimento, pode começar jogando novamente no sábado.

Por causa de uma lesão na panturrilha direita, o meia ficou mais de um mês fora de combate. Kaká voltou a jogar apenas no último sábado - entrou nos dez minutos finais da vitória por 3 a 0 sobre o Sporting Gijón.

No treino de ontem, ele foi o principal destaque. Mostrou desenvoltura, agilidade, armou boas jogadas e fez o gol da equipe titular no empate por 1 a 1 no coletivo com os reservas.

Kaká sofreu a lesão na panturrilha no dia 29 de outubro, justamente quando parecia estar dando a volta por cima depois de passar por longos períodos machucado após a Copa do Mundo de 2010. Ele, inclusive, estava perto de se consolidar como titular e mandar Özil para a reserva.

Se a situação do Real é tranquila - o time tem 15 pontos -, o Ajax, com 8, precisa de pelo menos um empate para se classificar. O Lyon, terceiro colocado, com cinco, enfrentará o eliminado Dínamo Zagreb. Além da vitória, os franceses ainda têm de torcer por uma vitória do Real.

Moleza. Com um time cheio de reservas (entre eles os irmãos Thiago e Rafinha Alcântara, filhos do tetracampeão Mazinho), o Barcelona goleou o Bate Borisov por 4 a 0, no Camp Nou. O time espanhol lidera o Grupo H com 16 pontos.

No outro jogo da chave, o Milan empatou por 2 a 2 com o Viktoria Pilsen, em Praga. Os gols dos italianos foram marcados por Robinho e Pato.

No Stamford Bridge, em Londres, o Chelsea jogou pressionado a derrotar o Valencia para não ser eliminado precocemente. E não decepcionou o seu torcedor. Venceu por 3 a 0 - o segundo gol foi do volante Ramires.