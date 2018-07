Kaká: ''Há tempo para a recuperação''

Kaká chegou ontem ao Brasil para iniciar no CT do São Paulo, clube em que foi revelado, o tratamento da lesão no músculo adutor da coxa esquerda que o afastou por 45 dias dos gramados em março e abril e na última semana voltou a incomodá-lo - a ponto de ter ficado fora da última rodada do Campeonato Espanhol. No desembarque no Aeroporto de Cumbica, o meia do Real Madrid tentou tranquilizar os torcedores e, ao mesmo tempo, pôr fim às dúvidas sobre o seu rendimento na Copa do Mundo.

Apesar de não citar nomes, o camisa 10 da seleção declara apoiar-se em histórias semelhantes de outros craques e aposta que vai chegar bem à África do Sul. "Tive uma temporada muito difícil, mas até a Copa há tempo para eu estar bem preparado. Temos exemplos de jogadores que não chegaram em grande forma na Copa e foram bem. Para mim, isso não é uma preocupação."

Os casos mais recentes foram os de Rivaldo e Ronaldo na Coreia do Sul e no Japão em 2002. Ambos vinham de uma série de contusões, mas acabaram se transformando nos principais nomes do Brasil na conquista do pentacampeonato mundial. O Fenômeno terminou a competição como artilheiro, com expressivos 8 gols, e Rivaldo brilhou com passes decisivos, jogadas importantes e liderança em campo, apesar de sua timidez.

A previsão inicial era de que Kaká chegasse ao Brasil apenas amanhã para na sexta-feira se apresentar no CT do Atlético-PR, em Curitiba, quando a seleção inicia os trabalhos para a Copa. O jogador, no entanto, antecipou a viagem para começar a tratar da lesão com o departamento médico do São Paulo - o fisioterapeuta Luiz Alberto Rosan trabalha no Tricolor e na seleção - e espera chegar ao Paraná em condições de treinar com bola. "Até sexta-feira vou estar 100%", garantiu, otimista.

Púbis é passado? O meia também assegurou que não sofre mais com a lesão no púbis que o tirou de combate por um mês e meio entre dezembro e janeiro, apesar de estar longe da sua melhor forma. Desde seu retorno aos gramados, no dia 24 de abril, o Real Madrid disputou cinco partidas e Kaká não jogou os 90 minutos em nenhuma delas. Na Espanha, especulou-se que o brasileiro estava se poupando para não agravar a lesão e chegar bem à Copa - ele negou essa versão.

Apesar de acompanhar de perto a situação dos principais craques da Seleção, o departamento médico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) diz não ter informações detalhadas sobre a situação de Kaká.

Trauma de 2006. O meia defende o esquema de segurança e isolamento que a CBF pretende adotar na África do Sul para evitar que o caos da preparação na Suíça em 2006 se repita, ao contrário de alguns colegas, que consideram exagerado. "Pelo que estão falando, vai ser diferente, e concentração é muito importante em uma competição como a Copa do Mundo."

Em 2006, em Weggis, na Suíça, o ambiente no período de preparação foi muito mais de festa do que de concentração e trabalho. O resultado no Mundial da Alemanha acabou sendo negativo, com a eliminação nas quartas de final - derrota para a França por 1 a 0.