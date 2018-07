Kaká não quer trocar o Real Madrid pelo PSG O meia Kaká garantiu ontem que não pensa em trocar o Real Madrid pelo Paris Saint-Germain, da França, como divulgou a imprensa italiana. "Continuo totalmente focado em conquistar meus objetivos coletivos e pessoais no Real Madrid'', disse, por meio do Twitter. Mas há quem aposte que a transferência ocorrerá do meio do ano.