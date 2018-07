Kaká procura espaço na nova turma

Com um mapa da cidade no bolso da calça, fazendo turismo com os jogadores mais jovens na interiorana Wroclaw, sorriso fácil e distribuindo elogios aos mais novos, Kaká quer deixar claro que é uma nova pessoa dentro da seleção e não um representante da geração passada. Depois de anos de um clima de tensão na "Era Dunga", Kaká tenta se desligar da imagem de um dos líderes do grupo fracassado em 2010, se inserir e ser aceito - dentro e fora de campo - no novo conjunto de Mano Menezes.

Kaká reestreou há dois dias, depois de dois anos de ausência. O jogo foi contra o fraco Iraque, situação ideal para o meia correr, fazer um gol, dar uma assistência e começar a se entrosar.

Se em campo o recado é de que está disposto a fazer todos os esforços para ficar no grupo, dentro da concentração a postura é de humildade, mesmo sendo o mais velho, o único com um título mundial, o salário mais alto e, de longe, o mais experiente. Kaká chegou dizendo que queria "aprender mais que falar" e que não tem como ainda pensar em garantir seu lugar em 2014.

Há uma semana concentrado com a seleção, Kaká tem dado demonstração que apenas busca espaço, e não o status de líder. Não pediu nem falou em receber a braçadeira de capitão. Colocou fotos suas com os jogadores em suas páginas na Internet, rasgou elogios aos mais novos repetindo todos os dias a diversão que é o grupo.

Fora de campo, o novo Kaká "paz e amor" também faz questão de marcar uma diferença em relação à "Era Dunga" no que se refere ao contato com a imprensa e torcedores. Nos anos em que Dunga era o técnico, a seleção evitava dar entrevistas ao ponto que, na Copa de 2010, a crise fez o ex-treinador explodir com parte da imprensa, algo que afetou a relação dos jogadores com os jornalistas.

Nesta semana, Kaká apresentava outra imagem. Ontem, procurava os jornalistas brasileiros que acompanham a seleção, perguntava como cada um estava, comentava o que havia comido e fazia brincadeiras. O meia do Real Madrid chegou a sair do hotel em que a seleção estava para atender aos torcedores que enfrentavam o frio polonês em busca de um autógrafo. Pacientemente, tirou foto com todos que pediram, cenas raras em 2010.

Jeito de jogar. Se fora do campo o entrosamento parece ganhar rumo, nos próximos três dias Kaká terá a chance de incrementar seu conhecimento em relação à forma de jogar de Neymar e Oscar. Mano realizará três treinamentos consecutivos - uma raridade na preparação da seleção. Na terça-feira, contra o Japão, terá outra chance de mostrar que faz parte do novo time, e não da geração que ficou em 2010. Andrés Sanchez, diretor de seleções da CBF, deixa claro o plano: "queremos que ele seja mais um do grupo e não que seja o grupo".