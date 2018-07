Kaká se destaca na vitória do líder Real Madrid

Com uma boa atuação, Kaká comandou a vitória do Real Madrid por 3 a 1 sobre o Zaragoza, ontem no Santiago Bernabéu. O Real Madrid, assim, volta a se reanimar, depois da eliminação da Copa do Rei, no meio da semana, justamente diante de seu maior rival, o Barcelona. Depois da 17.ª vitória no Campeonato Espanhol, o Real Madrid lidera, agora, com 52 pontos.

Diante de um público de aproximadamente 67 mil pagantes, o Real começou o jogo em ritmo lento. E o time praticamente ficou assistindo ao gol marcado por Lafita, aos 10 minutos. Depois do susto, porém, a equipe reagiu e Kaká empatou, com um toque sutil, aos 32 minutos.

No segundo tempo, o líder voltou melhor. Depois de uma envolvente e rápida troca de passes, o artilheiro Cristiano Ronaldo virou o jogo, aos 4 minutos. Depois, Kaká fez uma assistência para Özil marcar o terceiro, aos 11 minutos.

Em outro jogo, ontem, o centroavante Llorente brilhou ao marcar os três gols da vitória do Athletic Bilbao sobre o Rayo Vallecano, por 3 a 2, em Madri. Também ontem, em Barcelona, o Espanyol bateu o Mallorca por 1 a 0, gol de Vladimir Weiss.

Jogos de hoje. O Valencia enfrenta o Racing, em Santander, mas a sua atenção está concentrada no primeiro confronto contra o Barcelona pelas semifinais da Copa do Rei.

Não há outro assunto no Valencia que não o encontro com o badalado time campeão mundial da Fifa. Para Pablo Piatti, autor de dois dos três gols que levaram o time à vitória no dérbi contra o Levante nas quartas de final da Copa do Rei, "é possível ganhar do Barcelona".