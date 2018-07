Kaká se destaca na vitória do Real. Barça só empata

Com uma boa atuação, Kaká comandou a vitória do Real Madrid por 3 a 1 sobre o Zaragoza, ontem no Santiago Bernabéu. O Real Madrid, assim, volta a se reanimar, depois da eliminação da Copa do Rei, no meio da semana, justamente diante de seu maior rival, o Barcelona. Depois da 17.ª vitória no Campeonato Espanhol, o Real Madrid lidera, agora, com 52 pontos.

A equipe madrilenha ampliou sua vantagem para sete pontos sobre o Barcelona (45), que à noite visitou o Villarreal e não saiu do empate por 0 a 0. O Barça atuou com praticamente todos os titulares. Só Iniesta não participou da partida.

Em Madri, diante de um público de aproximadamente 67 mil pagantes, o Real começou o jogo em ritmo lento. E o time praticamente ficou assistindo ao gol marcado por Lafita, aos 10 minutos. Após o susto, porém, a equipe reagiu e Kaká empatou, com um toque sutil, aos 32 minutos.

No segundo tempo, o líder voltou melhor. Depois de uma envolvente e rápida troca de passes, o artilheiro Cristiano Ronaldo virou o jogo, aos 4 minutos. Depois, Kaká fez uma assistência para Özil marcar o terceiro, aos 11 minutos. Encerrado o jogo, Kaká aproveitou para desmentir sua transferência para o Paris Saint-Germain. "Estou muito bem no Real. Hoje (ontem) senti uma satisfação pessoal ao fazer um gol. Estou feliz por me sentir novamente importante na equipe", disse.

Também ontem o centroavante Llorente marcou os gols da vitória do Athletic Bilbao sobre o Rayo Vallecano, por 3 a 2, em Madri. Em Barcelona, o Espanyol bateu o Mallorca por 1 a 0, gol de Weiss.

Hoje, o Valencia enfrenta o Racing, em Santander.