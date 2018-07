Kaká sonha com Copa América: 'Não quero ir só pela experiência'

O técnico Dunga tem dado mostras de que conta com Kaká na seleção brasileira. Convocou o experiente meia para todas as partidas das Eliminatórias até o momento e não poupou elogios ao falar do jogador. A sequência animou o atleta de 33 anos, que sonha com uma vaga na equipe que disputará a Copa América Centenário em junho, nos Estados Unidos, mas avisa: se for chamado, quer ir para jogar.

"Nas últimas partidas que estive, fiquei no banco e não joguei. A próxima convocação já é para a Copa América em maio e vamos ver se o Dunga conta comigo. Não quero ir para a seleção só para levar experiência. Quero levar também qualidade em campo, respeitando sempre as decisões do treinador, mas buscando um lugar na equipe para jogar", declarou em entrevista à rádio espanhola Cadena Cope.

Kaká não esteve com a seleção brasileira nas partidas contra Uruguai e Paraguai, nas últimas duas rodadas das Eliminatórias, por um problema físico. O jogador foi chamado por Dunga, mas precisou ser cortado e deu lugar a Roberto Firmino - posteriormente também vetado e substituído por Jonas. Mesmo sem a oportunidade de mostrar seu futebol com a camisa do País, o meia do Orlando City confia que estará na Copa América Centenário.

"Falei com eles (comissão técnica) antes da lesão e me disseram que contavam comigo e para que eu tivesse cuidado na recuperação porque teremos a Copa América Centenário. Não sei quem vai ser convocado, mas gostaria muito de jogar porque vai ser aqui nos Estados Unidos e vou lutar por isso", garantiu.

Para isso, Kaká garantiu estar bem fisicamente após se recuperar de lesão na coxa e deve voltar a atuar pelo Orlando City já neste fim de semana. "Foi uma pequena lesão de duas semanas que me deixou fora da convocação. Deixei de jogar partidas aqui nos Estados Unidos, mas já estou pronto. Começo a jogar neste fim de semana."