Kaká tem de se reinventar como Ronaldinho Gaúcho

Antes de esmiuçar a lista do treinador da seleção, é bom advertir que a situação de Kaká não é nada confortável. Sem espaço no Real, ele faz de tudo para voltar ao Milan, mas esbarra na falta de dinheiro dos italianos para fechar sua transferência. No time de Milão seria titular absoluto e nome forte para voltar ao convívio da seleção.

Aliás, Kaká só não foi chamado agora porque está sem jogar. Basta entrar em campo para ter nova chance com a dupla Felipão e Parreira. Os dois têm verdadeira obsessão por jogadores com vasta quilometragem em Copas e nos principais campeonatos da Europa. Kaká, eleito o melhor do mundo em 2007, disputou as Copas de 2002, 2006 e 2010 e já fez sucesso no Milan. Sua volta à seleção é questão de tempo.

O cenário é o mesmo para Julio Cesar e Ronaldinho Gaúcho. Experientes, retornam depois de se reinventarem no Queens Park Rangers e no Atlético-MG. O goleiro tem feito misérias debaixo das traves do modesto time inglês, lanterna no campeonato local. E o meia, após passagem frustrada pelo Flamengo, assombrou o País defendendo o clube mineiro no Brasileirão de 2012.

Se a volta dos veteranos era certa, Felipão surpreendeu com alguns nomes. Dante, por exemplo. Um ilustre desconhecido da torcida brasileira, aos 29 anos de idade, o zagueiro do Bayern de Munique tem encantado os alemães e chamou a atenção do comando da seleção. Tem uma chance rara e deve morder a grama para honrar a convocação.

Dante é um desses casos de jogadores que deixam o Brasil antes de virar famosos para fazer carreira lá fora. Gente que sofre um bocado, pulando de país em país, por clubes sem expressão, até ser reconhecido por um gigante da Europa. Às vezes dá certo.

Não são os casos do zagueiro Miranda e do lateral Filipe Luis. Os dois já serviram à seleção nos tempos de Dunga e só não foram para a Copa de 2010, na África do Sul, porque na reta final perderam fôlego.

A primeira lista de Felipão não decepcionou. Agora vamos ver se funciona no campo.