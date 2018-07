Kaká: tratamento especial na seleção

A preocupação com Kaká deu o tom na primeira entrevista de integrantes da comissão técnica da seleção brasileira, ontem, em Curitiba. Todos queriam saber da condição clínica do jogador. O craque do Real Madrid será acompanhado de perto pelo médico José Luís Runco e pelo preparador físico Paulo Paixão por causa de sua lesão na coxa esquerda. E também por sua importância na equipe. Sua dor é conhecida no País, e ela também já caiu na boca dos adversários. Mas a previsão dos especialistas é de que o meia cumprirá o cronograma do restante do grupo já na primeira semana da delegação na África do Sul, o que dá a certeza de presença na estreia do time, no dia 15 de junho, contra a Coreia do Norte.

O temor pela condição do jogador só se esvaziou depois do resultado do exame médico. Foi um alívio saber que o principal jogador da seleção tem apenas um incômodo na coxa. Runco garantiu que ele não sofre mais do problema de pubalgia que o deixou de molho por mais de 45 dias na Espanha. E que a lesão na coxa é pequena, de grau leve, perfeitamente recuperável com mais algumas semanas. "Não há ninguém no grupo com patologias que nos preocupe neste momento, e isso nos dá uma condição bastante confortável. Kaká tem um edema na coxa esquerda, mas a nossa previsão é de que ele esteja treinando com os demais jogadores na próxima semana."

Sua rotina, por era, se difere da dos outros jogadores no CT do Atlético-PR. Além de fazer os exames necessários para saber o tamanho de seu desgaste na temporada, Kaká passa o dia em fisioterapia, deitado numa maca e com movimentos leves de sua coxa lesionada. A rotina já o acompanha desde seu desembarque no Brasil após a última rodada do Campeonato Espanhol, no domingo, em que ficou ausente do jogo com o Málaga. Gradativamente, receberá pequenas cargas de atividades físicas até parar de reclamar das dores.

Mesmo com tamanho otimismo dos membros da comissão técnica, dificilmente Kaká poderá ter a mesma carga de exercícios dos companheiros durante a Copa. Por isso, ele será assistido até o último dia da participação do Brasil na África, como foram Ronaldo e Rivaldo no Mundial de 2002. Os dois jogaram normalmente, mas tiveram preparação diferenciada na Coreia do Sul e no Japão. Possivelmente Kaká passará por provação semelhante. O fato de não ter jogado tanto no returno do Espanhol também favorece sua recuperação e o faz se apresentar a Dunga com menos desgaste físico.

"Isso nos dá a certeza de que seu desgaste é menor. E, como não temos dúvidas do nosso trabalho, tudo vai dar certo", diz Paixão. É provável que Kaká não participe do primeiro dos dois amistosos que a seleção fará na África do Sul antes de sua estreia. Dunga deverá, assim, usar seu reserva imediato, Julio Baptista. O grande teste de Kaká deverá ocorrer no segundo amistoso, ainda sem data e rival definidos.