Kanaan chega perto de fazer história. Franchitti vence

INDIANÁPOLIS

Um pecado. Talvez seja essa a definição do que aconteceu com o brasileiro Tony Kanaan nas 500 milhas de Indianápolis. Depois de largar na 33ª e última posição da corrida, o piloto estava em segundo lugar faltando cinco voltas para a bandeirada final. Infelizmente foi obrigado a fazer um rápido pit stop para reabastecer o carro, o "splash and go", e terminou em 11º. Melhor para o escocês Dario Franchitti, que foi o vencedor, seguido do britânico Dan Wheldon e do americano Michael Andretti.

Tony saiu do carro tentando assimilar mais um problema que lhe tirou a chance de conquistar a primeira vitória em Indianápolis. O piloto, que já foi campeão da categoria, diz que não vai desistir de conseguir, um dia, ser o primeiro na pista histórica. "Sou brasileiro, não desisto nunca."

O problema também afetou outro brasileiro, Helio Castroneves, que lutava pelo tetracampeonato. O piloto estava em posição de disputar um lugar no pódio nas últimas voltas quando precisou voltar aos boxes para colocar mais gasolina ou não iria concluir a corrida. Terminou em 9º. "Fizemos um bom trabalho, mas não tivemos sorte nas últimas voltas, quando a corrida foi decidida. Temos de dar parabéns a Dario."

O calor foi um forte adversário para todos os pilotos durante a prova. A situação obrigou a maioria a administrar o consumo de combustível, que se evapora com mais facilidade em altas temperaturas. Franchitti e sua equipe, a Chip Ganassi, foram mais competentes na missão e, por isso, recompensados. "É algo muito bom e bonito ganhar pela segunda vez", disse Franchitti, que comemorou a vitória ao lado da mulher, a atriz de cinema Ashley Judd.

Brasileiros. Exceção de Helinho e Tony, apenas um brasileiro completou as 200 voltas da corrida, Mário Romancini, em 13.º. Ele foi o melhor estreante. Bia Figueiredo sofreu um acidente no final, quando estava a quatro voltas do líder, mas oficialmente terminou em 21º. Raphael Matos, Bruno Junqueira, Mario Moraes e Vitor Meira ficaram pelo caminho.

Acidente. A corrida também foi marcada por um sério acidente na última volta. Mike Conway perdeu a direção de seu carro após bater no americano Ryan Hunter-Reay e voou em direção à grade de proteção. Depois do primeiro choque, o carro capotou e ficou totalmente destruído, exceção da cápsula de sobrevivência que, aparentemente, salvou a vida do piloto britânico. Ele apenas feriu a perna, mas deve ficar fora da próxima etapa, no Texas.