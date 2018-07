Kanaan perde seis posições e sai em 21.º em São Paulo O resultado do treino de classificação da etapa de São Paulo da Fórmula Indy, neste sábado, se tornou ainda mais desastroso para Tony Kanaan. O piloto brasileiro, que havia garantido a 15.ª posição no grid, foi punido pelos comissários da categoria com a perda de seis colocações por ter trocado o bico do seu carro. Assim, irá largar apenas do 21.º lugar.