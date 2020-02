Kansas City Chiefs tenta garantir primeiro título para o técnico Andy Reid

O quarterback Patrick Mahomes e seus companheiros têm duas missões, neste domingo, no Hard Rock Stadium, em Miami, quando vão enfrentar o San Francisco 49ers. Tornar o Kansas City Chiefs campeão do Super Bowl mais uma vez, após 50 anos, e dar o primeiro anel para o técnico Andy Reid.

Campeão em 1970, o Kansas, em caso de vitória sobre os 49ers, vai somar o segundo troféu Vince Lombardi (nome do técnico bicampeão com o Green Bay Packers, em 1967 e 1968) e se igualar a Miami Dolphins, Baltimore-Indianapolis Colts e Baltimore Ravens.

Apontado por muitos como o melhor técnico do futebol americano em todos os tempos, Andy Reid, de 61 anos, desenvolve seu estilo ofensivo no Kansas desde 2013. Sua forma agressiva de posicionar suas equipes vem do trabalho feito como treinador de linha ofensiva em equipes como Green Bay Packers, Philadelphia Eagles e no próprio San Francisco 49ers, rival deste domingo.

Reid é um dos treinadores com o maior número de vitórias, mas nunca conseguiu um título do Super Bowl. São 195 triunfos por Philadelphia (130) e Kansas (65). Ele perdeu para o New England Patriots, do lendário quarterback Tom Brady, em 2004.

Fundado em 1960, o time de Kansas tem o apelido de "Chiefs" em homenagem a Harold Roe Bartle, ex-prefeito de Kansas City.