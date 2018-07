Kashiwa Reysol prevê jogo mais aberto contra Monterrey Depois de sofrer para furar a retranca do Auckland City na estreia no Mundial de Clubes, o Kashiwa Reysol espera fazer um jogo mais aberto contra o Monterrey, no domingo, em Toyota, no Japão. O vencedor desse confronto entre japoneses e mexicanos será o adversário do Santos na semifinal da competição, marcada para acontecer na quarta-feira.