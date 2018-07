Kassab vai a Itaquera assinar isenção

As últimas pendências que ainda restavam em relação à arena de Itaquera, palco paulista para a Copa do Mundo de 2014, para atender de maneira formal à Fifa estão resolvidas.

Hoje o prefeito Gilberto Kassab sanciona a lei que concede incentivos fiscais de até R$ 420 milhões para a construção do estádio. E o Corinthians anunciou ontem ter chegado a acordo com a Odebrecht para tocar a obra, contratada em regime de preço fixo e orçada em R$ 820 milhões.

Os dois atos, nessa altura, são meras formalidades para a Fifa e o Comitê Organizador Local (COL), pois a entidade aceitou na semana passada as garantias financeiras que viabilizarão a arena - o pacote fiscal é parte da engenharia.

Mas são necessários e serão usados como uma demonstração de força de São Paulo na "luta"" para receber a partida de abertura da Copa - algo que todos os envolvidos no processo apostam ser também apenas uma questão de formalização.

A assinatura do projeto de incentivo (Projeto de Lei 288/2011) hoje, às 10h30, no canteiro de obras do Itaquerão, terá ares de grande solenidade, com palanque e vários discursos.

Além do prefeito Kassab (sem partido) têm participação prevista na cerimônia o governador Geraldo Alckmin (PSDB), o ministro do Esporte, Orlando Silva, o coordenador de operações do COL, Ricardo Trade, o secretário de articulação da Copa em São Paulo, Gilmar Tadeu Ribeiro, o presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, e representantes da construtora, entre outros.

Kassab vai vetar a emenda dos vereadores condicionando a validade do projeto à confirmação do Itaquerão como palco da abertura da Copa, mas até a chiadeira de opositores ao projeto teve o volume reduzido. Já não há quem acredite que o Mundial não vai começar na capital e, além disso, a Câmara Municipal está em recesso.

De qualquer forma, o Ministério Público estadual diz estar acompanhando de perto os atos relacionados a Itaquera e preparado para agir em caso de suspeita de irregularidades.

Parceria. Corinthians e a Construtora Odebrecht também chegaram de maneira oficial ontem a um "entendimento para a construção do estádio"".

O clube vai arcar com o que teria sido o custo de seu estádio para 48 mil pessoas e vai se valer também dos CIDs, os Certificados de Incentivo ao Desenvolvimento que serão emitidos pela Prefeitura. E será pedido o empréstimo de R$ 400 milhões da linha de crédito do BNDES. Estouros no orçamento serão responsabilidade do Corinthians.

A garantia financeira do empreendimento vai ser assegurada "inicialmente"" pela Odebrecht Participações e Investimentos - braço da empresa que atua no investimento em setores de infraestrutura, transportes, logística, arenas esportivas e irrigação. A obra será feita pela Odebrecht Infraestrutura.

O contrato será assinado até o início da próxima semana.

Ritmo da obra. Os trabalhos em Itaquera, iniciados em 30 de maio, estão na fase da colocação das estacas para a fundações. A previsão é que essa fase leve de 3 a 4 meses. Ainda não está definido quando serão reposicionados os dutos da Petrobrás, que deverá indicar uma empresa para executar o trabalho.