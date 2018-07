Katinka Hosszu finaliza etapa francesa da Copa do Mundo com 11 medalhas

A húngara Katinka Hosszu voltou a dominar neste sábado as provas da etapa de Chartres, na França, da Copa do Mundo de Natação em piscina curta (25 metros). A "Dama de Ferro" garantiu mais cinco pódios, com quatro ouros e uma prata, e finalizou a competição com 11 medalhas no total (sete ouros, três pratas e um bronze).

A nadadora também havia sido um dos destaques nos Jogos do Rio ao conquistar três ouros (100m costas, 200m e 400m medley) e uma prata (200m costas). Mesmo com o ótimo desempenho olímpico, a húngara de 27 anos optou por não folgar e retomou as competições na sexta-feira, quando ganhou as seis primeiras medalhas em Chartres. Neste sábado, ela faturou ouro nos 100m costas, 400m livre, 100m medley e 400m medley. A medalha de prata aconteceu nos 100m livre.

A etapa também teve como destaques outros medalhistas no Rio. O sul-africano Cameron Van der Burgh fechou essa etapa da Copa do Mundo com três medalhas de ouro. Neste sábado, ele venceu o 100m peito, prova que foi medalha de prata na Olimpíada. Na sexta, ele havia faturado os 50m peito e os 200m peito. Seu compatriota, Chad le Clos, que faturou duas pratas olímpicas, venceu neste sábado os 100m borboleta.

O alemão Philip Heintz e a dinamarquesa Jeanette Ottesen também se destacaram neste sábado. Heintz ganhou ouro nos 200m medley e finalizou a competição com três primeiros lugares, pois também havia vencido na sexta os 400m medley e 200m livre. Já Ottensen venceu as provas nos 100m e nos 50m borboleta.

BRASILEIROS

Nenhum brasileiro que participou da Olimpíada viajou para a competição. Felipe Lima, Glauber Silva e Nelson Silva Júnior representaram o País, mas ficaram sem medalhas neste sábado. Felipe Lima terminou em quarto lugar nos 100m peito. Nelson Silva Júnior também foi quarto nos 200m costas e oitavo lugar nos 50m costas (24s12). Glauber Silva foi sexto nos 100m borboleta.