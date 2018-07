Katinka Hosszu leva 4 ouros e fecha etapa alemã da Copa do Mundo com 11 medalhas

A húngara Katinka Hosszu manteve o domínio na etapa de Berlim da Copa do Mundo de Natação em piscina curta, de 25 metros. Depois de faturar cinco medalhas no primeiro dia de disputas da competição, a chamada Dama de Ferro da modalidade subiu no pódio mais seis vezes nesta quarta-feira.

Foram quatro medalhas de ouro no total: nos 100m peito, 400m livre e nos 100m e 400m medley. Hosszu ainda conseguiu dois terceiros lugares nos 100m livre e nos 50m borboleta, duas provas que teve a dinamarquesa Jeanette Ottesen como vencedora.

No total, finalizou a disputa em Berlim com 11 medalhas (sete ouros, uma prata e três bronze), marca semelhante a da etapa anterior, na França, quando conquistou 11 pódios (sete ouros, três pratas e um bronze).

Outro protagonista da etapa de Berlim foi o sul-africano Cameron van der Burgh, que venceu nos 100m costas e alcançou seu 50º triunfo em Copas do Mundo. A segunda colocação ficou com o russo Vladimir Morozov e o terceiro lugar foi para o brasileiro Felipe Lima, que assim faturou a medalha de bronze - na última terça-feira, o nadador do País também terminou em terceiro na final dos 50m peito.

O também sul-africano Chad Le Clos conquistou ainda o ouro nos 100m borboleta e a prata nos 50m livre, prova que teve vitória de Morozov. Chad Le Clos tem agora 97 vitórias na carreira em Copas do Mundo e pode chegar ao número 100 na próxima etapa, em Moscou, que acontecerá entre os dias 3 e 4 de setembro.