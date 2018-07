Katinka Hosszu recupera recorde mundial dos 400m medley em piscina curta

Katinka nadou pela manhã em 4min19s46, baixando em 0s40 o antigo recorde, feito por Belmonte no Mundial de Piscina Curta do ano passado. Na final, que não teve a presença da espanhola, que tem lesão no ombro e não foi a Israel, a húngara venceu com o tempo de 4min19s75, novamente abaixo do antigo recorde.

Hosszu se tornou recordista mundial dos 400m medley pela primeira vez em meados de 2013. Melhorou a marca um ano depois, mas foi depois superada por Belmonte. Em dois anos e meio, baixou 1s58 o recorde da geração anterior à dela.

O recorde dos 400m medley em piscina longa é da chinesa Ye Shiwen, desde os Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. Nos 200m medley, Katinka bateu o recorde de piscina longa no Mundial deste ano e já estabeleceu quatro vezes a melhor marca de piscina curta. Também nos 100m medley, só disputado em piscina curta, ela já bateu quatro vezes o recorde.