Kazan, na Rússia, e Guadalajara receberão Mundiais de natação

Essa será a primeira vez que Kazan, considerada a capital esportiva da Rússia, receberá o evento, que será mais um grande acontecimento esportivo na Rússia após as escolhas da Olimpíada de Inverno de 2014 em Sochi e da Copa do Mundo de futebol em 2018 no país.

Hong Kong foi a cidade que acabou derrotada na escolha da Federação Internacional de Natação (Fina) na escolha das sedes dos próximos Mundiais.

A delegação russa comemorou com músicas tradicionais e champagne depois que o presidente da Fina, Julio Maglione, abriu o envelope com o nome da cidade.

"Esse é um grande passo para a Rússia", disse à Reuters Maria Kisseleva, tricampeã olímpica de nado sincronizado que participou da apresentação final da candidatura de Kazan, na sexta-feira.

O 14o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos começa no sábado em Xangai, e a 15a edição será em Barcelona, em 2013.

Kazan, uma cidade antiga próxima do rio Volga e a cerca de 800 quilômetros da capital Moscou, vai receber em setembro o confronto entre Rússia e Brasil pela repescagem do grupo mundial da Copa Davis.

(Reportagem de Greg Stutchbury)