Keila Costa é 4ª no salto em distância em Birmingham

Keila Costa utilizou o GP de Birmingham como preparação para o Mundial de Atletismo Indoor, que será realizado em Istambul, na Turquia, entre os dias 9 e 11 de março. Agora, a brasileira segue para a Suécia, onde vai continuar sua participação na temporada indoor, com a disputa do GP de Estocolmo, no dia 23.

Neste sábado, Keila Costa viu a britânica Shara Proctor, que atingiu 6,80 metros, faturar a medalha de ouro no salto em distância. A turca Karin Mey ficou em segundo lugar, com 6,66 metros, à frente da britânica Jessica Ennins, com 6,47 metros.

No primeiro duelo desde o Mundial de Atletismo, quando Dayron Robles foi eliminado por atrapalhar Liu Xiang na prova dos 110 metros com barreiras, o chinês se deu melhor e superou o cubano na disputa dos 60 metros com barreiras em Birmingham, com o tempo de 7s41. Já Robles marcou 7s50 e terminou na segunda colocação.

Em prova completamente dominada pelos jamaicanos, Lerone Clarke venceu a disputa dos 60 metros, com o tempo de 6s47. Nesta Carter e Asafa Powell, que são seus compatriotas, completaram o pódio, em segundo e terceiro lugares, respectivamente.