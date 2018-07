Keila Costa leva o ouro em Uberlândia; Jadel decepciona

"Foi um salto dentro do esperado, se vermos o vento (-1.5 m/s) e também porque não forcei muito, já que tive uma lesão no ano passado", afirmou a saltadora, medalha de bronze no Mundial Indoor de Doha (Catar), no último mês de março.

Já Jadel Gregório mais uma vez decepcionou no salto triplo. O brasileiro repetiu sua performance do Rio de Janeiro e ficou com a terceira colocação nesta quarta com um salto de 16,52 metros. O cubano Aléxis Copello foi o vencedor com 16,76m; seu compatriota Osniel Tosca ficou em 2.º, com 16,57m. O campeão mundial Phillips Idowu, da Grã-Bretanha, que no domingo ganhara no Rio com 17,48m, não competiu em Uberlândia, pois sentiu uma lesão nas costas.

OUTROS DESTAQUES - O britânico Dwain Chambers foi outro grande destaque com a vitória nos 100 metros com o tempo de 10s19. Campeão mundial indoor e principal velocista da Europa, Chambers estava feliz com seu desempenho. "Foi uma prova de nível alto", ele explicou. "No domingo já tinha corrido bem no Rio (fez 10.11) e hoje (quarta) a marca teria sido melhor, não fosse o vento contra muito forte (3.2 m/s). Acho que teríamos feito a prova em menos de 10 segundos", afirmou.

Antes, Josanne Lucas, de Trinidad y Tobago, surpreendeu a campeã olímpica Melaine Walker, da Jamaica, e ficou com o título dos 400 metros com barreiras. Josanne marcou 55s25, enquanto que Melaine fez 55s90 e ficou com a medalha de bronze. Entre as duas ficou Nickiesha Wilson, compatriota de Melaine, que obteve o tempo de 55s68.