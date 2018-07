Keila Costa não disputará salto em distância em Londres

Uma cãibra atrapalhou a pernambucana, que não quis arriscar sua condição física. Afinal, ela está classificada para a disputa olímpica no salto triplo. "Saí da prova tranquila com a minha decisão. Todo mundo sabe que eu gosto muito do salto em distância, mas meu objetivo principal é o triplo, porque já estou qualificada."

A saltadora chegou a ir para a pista, mas no aquecimento desistiu. Para o técnico de Keila, Neílton Moura, a atleta tinha condições de alcançar a marca de 6,75 m. Em conjunto, decidiram que não valeria a pena correr o risco de sentir uma lesão. "Na verdade, a Keila estava treinando pouco para o (salto em) distância, porque nosso foco ficou para o triplo. Tínhamos que treinar para a prova em que ela já tinha vaga." É a primeira vez que a atleta vai disputar, em uma Olimpíada, a prova de que mais gosta.

Sem Keila, a disputa da final do salto em distância feminino, na manhã deste domingo, não deve ter nenhuma obtenção de índice olímpico. A única representante do país na prova deve ser Maurren Maggi, campeã olímpica há quatro anos. A atleta não disputa o Troféu Brasil porque está se recuperando de uma lesão no quadril.

Depois de uma boa prova no salto triplo, quinta-feira, na pista do Ibirapuera, em que fez seus quatro saltos acima dos 14 metros, Keila Costa espera a confirmação de vaga em duas etapas da Liga Diamante. A primeira, nos dias 13 e 14, será disputada no Crystal Palace, em Londres. A segunda ocorrerá dia 20, em Mônaco.