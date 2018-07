Keila Costa termina em nono no salto triplo do Mundial Indoor de Portland

Fora da disputa por medalhas, Keila ficou distante de superar seu melhor resultado na competição. Em 2010, quando a disputa aconteceu em Doha, a brasileira terminou com o bronze. Desta vez, a medalha de ouro ficou com a venezuelana Yulimar Rojas, com 14,41m, seguida pela alemã Kristin Gierisch (14,30m). A terceira colocação ficou com a grega Paraskevi Papahristou (14,15m).

"Esperava um resultado melhor. Vou treinar e competir no triplo e no salto em distância, mas minha preferência é o triplo", comentou a atleta, que se mudou para os Estados Unidos de olho em uma melhor preparação para os Jogos do Rio.

GARANTIDA NAS SEMIFINAIS - Rosângela Santos garantiu neste sábado vaga na semifinal dos 60 metros no Mundial. Com o tempo de 7s21, ela terminou em segundo lugar na sua série e em 13º lugar no geral nas eliminatórias. A brasileira é dona do recorde sul-americano da prova, com 7s17. Agora, ela volta à pista do Centro de Convenções às 21h50 (hora de Brasília), para a disputa da próxima fase.