Keila projeta novo pódio no Mundial Indoor de Atletismo

"Estou contente com a minha fase atual de treinos e acho que terei uma boa temporada", afirmou Keila, que trocou de treinador recentemente, passando a trabalhar com Neilton Moura - irmão do antigo técnico Nélio Moura -, e vem fazendo a preparação no Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa, em São Paulo.

Apesar de já ter participação garantida no Mundial Indoor, Keila ainda não tem índice para disputar a Olimpíada. Mas ela acredita que não terá problema para confirmar sua vaga olímpica. "Se repetir as marcas do ano passado, garanto minha participação em Londres", disse a saltadora de 28 anos, que compete tanto no salto em distância quanto no salto triplo.