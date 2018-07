Keirrison quer passar uma borracha em 2010 Quatro meses depois de chegar ao Santos como a melhor escolha para ser o novo companheiro de ataque de Neymar, Keirrison ainda não reencontrou o seu verdadeiro futebol. No empate por 0 a 0 diante do Grêmio, sábado, na Vila Belmiro, o atacante foi substituído por Marcel nos minutos finais, mas outra vez não jogou bem: ficou com a bola apenas 23 segundos e não chutou nenhuma vez a gol. Mesmo assim não se abala.