Kelly Slater, a poucas ondas de um novo feito

Falta muito pouco para o incrível Kelly Slater escrever mais um capítulo triunfal na história do surfe - e do esporte em geral. O americano conquistou, ontem, a etapa portuguesa do Mundial, em Peniche. No penúltimo round da temporada, em Porto Rico, a partir do dia 30, tem chances muito claras de ser coroado campeão do mundo pela 10.ª vez na carreira.

Slater alcançou o 44.º título de etapa na elite do surfe mundial em ondas pequenas, difíceis, logo contra o segundo colocado do ranking, Jordy Smith. É o único que ainda pode tirar do americano a 10.ª coroa. Mas o sul-africano necessita de, pelo menos, uma terceira colocação em Porto Rico, independente da participação do americano na competição. Se for eliminado antes da semifinal, Slater poderá comemorar fora d"água.

"É obviamente um grande feito na minha carreira", disse o americano, 38 anos, 16 a mais que o principal rival. "Se acontecer, será a maior conquista de toda a minha vida. Esta vitória me coloca a apenas um passo."

O veterano ainda é capaz de obras de arte em cima de uma prancha. Na semifinal, contra Chris Davidson, Slater virou a bateria quando deu um aéreo na sua última onda. Até o próprio adversário foi obrigado a se render ao ídolo de várias gerações de surfistas. "O que você pode fazer quando o rei tira da cartola uma manobra como aquela?", indagou Davidson. "Tudo que fiz foi cumprimentá-lo. Era uma onda de nada."

Mesmo Smith não despista sobre sua admiração por Kelly Slater. O sul-africano se inspirou no ídolo desde a infância e está entusiasmado em fazer parte da história. "É incrível fazer uma final com Kelly e ainda estar nesta corrida com ele. É um cara que acompanhei a minha vida toda e me sinto honrado de estar por perto agora", derreteu-se Smith.

O melhor brasileiro na competição foi Jadson André, campeão na etapa do Brasil, em abril. O potiguar, que corre sua primeira temporada na elite do surfe mundial, caiu nas oitavas de final diante do americano Patrick Gudauskas e ficou em nono. Adriano de Souza terminou em 25.º.

MARCAS DE UMA LENDA

9 títulos mundiais

conquistou Kelly Slater em quase 20 anos de carreira. Com o primeiro, em 1992, tornou-se o mais jovem campeão do mundo

44 títulos de etapas

da elite do surfe mundial ganhou Kelly Slater com o de ontem em Portugal. Sua primeira conquista ocorreu na França, em 1992.

1ºsurfista

a somar duas notas máximas em uma bateria, em 2005, na final da temida etapa do Taiti, nas ondas tubulares de Teahupoo.

6 vitórias

detém Kelly Slater na etapa mais prestigiada do Mundial, a de Pipeline, no Havaí. Mais um recorde do veterano surfista.