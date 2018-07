Kelly Slater fatura etapa de Bells Beach pela quarta vez

O norte-americano Kelly Slater, nove vezes campeão mundial de surfe, segue brilhando e superando os limites impostos pelos seus 38 anos de idade. Mesmo com uma lesão no pé direito, sofrida em um treino na última terça-feira, ele conquistou, nesta sexta, pela quarta vez em sua carreira, a segunda etapa do ASP World Tour, a divisão de elite do esporte, disputada em Bells Beach, na Austrália.

Para obter o feito, o veterano surfista superou o australiano Mick Fanning, duas vezes campeão mundial e dez anos mais novo, por 17,02 a 12. Slater já havia sido campeão da etapa de Bells Beach em 1994, 2006 e 2008.

O título foi muito comemorado por Slater, que fez uma revelação depois de conquistá-lo. "Estou muito animado porque eu me lembrei que, antes desta conquista, prometi a mim mesmo que, se eu ganhasse, eu daria a taça para as pessoas de Wathaurong (tribo aborígine local)", afirmou o surfista.

Com a vitória, Slater subirá da nona para a segunda colocação do ranking mundial, duas semanas antes da próxima etapa da temporada, que será disputada no Brasil, em Florianópolis, entre os dias 23 de abril e 2 de maio.

Entre os surfistas brasileiros, o principal destaque em Bells Beach foi Adriano de Souza, o Mineirinho, que chegou às quartas de final, enquanto o compatriota Jadson André foi eliminado nas oitavas.