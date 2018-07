Kelly Slater, principal atração do Mundial que começa no Rio

RIO - Principal surfista da atualidade, Kelly Slater esbanjou bom humor e simpatia nesta terça-feira à tarde, na véspera do início do Circuito Mundial, na Barra da Tijuca. De bermuda, boné preto e chinelo, ele deixou claro, durante coletiva realizada num hotel da zona oeste, que seu reencontro com o Rio só lhe traz boas recordações. Em 1992, nas praias cariocas, ele conquistou o primeiro dos seus dez títulos mundiais.

"Tenho muitos amigos aqui, sinto-me em casa e estou muito feliz de voltar a competir no Rio", disse Slater, que planeja visitar o Cristo Redentor e saltar de asa delta quando tiver folga.

Nesta terça de manhã, ele ganhou uma camisa do Flamengo e a vestiu. A diretoria do Vasco também quer lhe entregar o "manto cruzmaltino". "Ainda não defini para qual time vou torcer (no Rio). Até ir embora, espero já ter decidido isso", brincou.

O desafio dos surfistas brasileiros é superar Slater. No ano passado, na etapa do circuito disputado em Imbituba (SC), Jadson André deixou para trás o astro americano e terminou em primeiro. "Espero que tudo dê certo e eu pegue boas ondas. Neste ano, estou mais experiente".

Nesta quarta, às 8 horas, o circuito vai começar na Barra da Tijuca. No entanto, se as condições da Praia do Arpoador (na zona sul) estiverem melhores, as disputas podem ser transferidas para lá.

A vitória no Rio vai valer o prêmio de 100 mil dólares (R$ 160 mil), com mais 400 mil dólares (R$ 640 mil) sendo divididos entre os outros 35 participantes do principal campeonato da América Latina, que termina no dia 22, domingo.