Kelly Slater promete eliminar Mick Fanning no Pipe Masters

Nas quartas de final do Billabong Pipe Masters haverá um duelo de gigantes entre Kelly Slater, 11 vezes campeão mundial e com sete títulos em Pipeline, e o australiano Mick Fanning, tricampeão mundial. Apesar do norte-americano ter dito que torcia para o rival conquistar o tetra, os dois se cruzam nas quartas de final e Slater já avisou que não vai facilitar.

"Eu torço por mim. Estou tranquilo, pois não existe qualquer pressão em cima de mim. Quero vencer as baterias sempre que estou na água. E quero vencer de novo o Pipe Masters, é por isso que estou aqui. Não vou ficar lá deitado esperando que algo aconteça. Vou para cima. Se fosse meu irmão, estaria em uma situação dura. Eu quero muito vencer essa bateria", avisa.

Uma vitória de Slater sobre Fanning pode ajudar os brasileiros na disputa do título mundial. Se o australiano cair nas quartas de final, basta Adriano de Souza, o Mineirinho, avançar à semifinal que será campeão, ou Gabriel Medina vencer a etapa, que conquistará o bicampeonato. "Se eu ver vencer o Mickk, acho que o Medina vai vencer sua bateria e minha meta vai ser vencer ele na semifinal", continua.

Slater confessa que ficou comovido com a situação de Fanning, que ficou sabendo da morte do seu irmão na quarta-feira, mesmo assim conseguiu entrar na água e vencer suas baterias. "Não sei exatamente o que foi divulgado publicamente, mas o Mick teve condição de se focar no campeonato, vencer baterias, ir para as quartas de final, lutar para vencer o Pipe Masters e dedicar ao seu irmão", comentou.

Na quarta fase, eles tiveram uma bateria juntos, com a presença ainda de John John Florence, e puderam falar sobre a tragédia familiar. "O Mick me contou o que aconteceu e dei uma força. Ele tem muita coragem e é um grande surfista. Ele é um cara íntegro e já passou por muita coisa na vida e na carreira. Ele é um cara do bem e toma boas decisões", elogia Slater.

Quartas de final do Pipe Masters:

Gabriel Medina x CJ Hobgood

Mick Fanning x Kelly Slater

Mason Ho x Adam Melling

Adriano de Souza x Josh Kerr ou Jeremy Flores