Kelly Slater rouba a cena e diverte Medina em entrevista

Mesmo se atrasando para participar da conferência de abertura do Moche Rip Curl Pro Portugal, o norte-americano Kelly Slater roubou a cena, arrancou risos do público e se divertiu com Gabriel Medina, com quem disputa o título da temporada do Circuito Mundial de Surfe.

O 11 vezes campeão mundial chegou ao evento, que já havia começado, e sentou-se ao lado de Gabriel e bem à frente do troféu de campeão da ASP (Associação dos Surfistas Profissionais). Não demorou para sacar o celular do bolso e começar a filmar o público e seus companheiros.

Depois, começou a mostrar o material para o brasileiro. Na sequência, ganhou um presente das mãos de Antonio Jose Correa, presidente da Câmara Municipal de Peniche. O objeto, uma caixa feita por um artista local, tinha uma caricatura dos surfistas. Medina, Slater e o havaiano John John Florence ganharam o presente, então Slater fez graça e colocou a caixa ao lado do seu rosto, para que todos pudessem ver o desenho. Depois, pediu para Medina fazer o mesmo e tirou uma foto do brasileiro.