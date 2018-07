Em alta no São Paulo, Kelvin sonha com vaga nos Jogos do Rio

As boas atuações no São Paulo levam o meia Kelvin a sonhar com uma vaga na seleção brasileira que vai disputar os Jogos do Rio de Janeiro em agosto. O técnico Rogério Micale já enviou a lista com 35 jogadores e os 12 membros da comissão técnica pré-inscritos para a competição, mas a divulgação da lista final será realizada no dia 29 de junho. Kelvin está na lista preliminar.

“O treinador me conhece, já me convocou uma vez o ano passado. Só tenho a possibilidade de servir a seleção olímpica se estiver bem no São Paulo. O sonho de qualquer jogador é vestir a camisa da seleção brasileira. É a chance de conquistar um título inédito”, afirmou o jogador em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira no CT do Barra Funda.

No último domingo, Kelvin deu assistência para um dos gols de Calleri no empate por 2 a 2 com o Flamengo. Ele deverá ser titular na partida da próxima quinta-feira, contra o Sport, no estádio do Morumbi, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. A regularidade tem chamado a atenção de clubes europeus. Na semana passada, a imprensa europeia noticiou o interesse do Fenerhbaçe, da Turquia, na contratação do jogador, que está emprestado ao São Paulo até o dia 31 de dezembro.

“Estou focado aqui. É claro que quando falam em propostas, você fica feliz porque seu trabalho está sendo reconhecido. Mas ainda tenho muito para ajudar o São Paulo e quero continuar por aqui”, disse.