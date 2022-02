Kendrick Lamar, Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg e Mary J. Blige trazem hip-hop 'para casa' no Super Bowl

Unindo gerações do rap e hip-hop, Dr. Dre, Snoop Dogg, Kendrick Lamar, Eminem e Mary J. Blige fizeram Los Angeles, considerada uma das casas do movimento hip hop, dançar no show do intervalo do Super Bowl. Com direito a carrão e palco com estrutura aberta e móvel, o quinteto contou com a participação especial, e surpresa, de 50 Cent para cantar seus sucessos e trazer o gingado do rap para o campo.

Como é característico do Super Bowl, além do jogo, espera-se muito do show do intervalo. Esse ano, no jogo realizado em Los Angeles entre os Rams e o Cincinnati Bengals, Dr. Dre e Kendrick Lamar haviam dito que a atração seria a melhor da história, e pode ter sido realmente.

Leia Também Relembre 5 shows históricos no intervalo do Super Bowl

Apostando em elementos característicos do rap e hip hop, como correntes grandes, carrões e brilho, o quinteto fez Los Angeles cantar e dançar. Com Snoop Dogg abrindo a apresentação em um cenário que lembrava uma festa na alta classe de Los Angeles, lugar que o estilo musical não era bem visto, cada um dos seis cantores trazendo grandes sucessos de sua carreira, como “ Lose Yourself” de Eminem e “Family Affair” de Mary J Blige.

Apesar de ser um show único, cada um dos participantes teve o seu momento, em uma determinada região do palco ou campo, para cantar. No fim, com a estrutura mudada, todos se juntaram no centro para encerrar a apresentação. O palco foi montado em um formato inovador, com cada cantor responsável por um "container" da locomotiva que, além de lembrar uma limousine, comandou o show do intervalo.

As apresentações começaram no interior dessas estruturas, mas as estrelas do rap e hip-hop logo apareciam em posições mais altas e puderam ser vistos por todo o público presente no estádio.