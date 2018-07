Kerber retoma vice-liderança e Azarenka sobe para o 5º lugar do ranking Se no ranking masculino de tênis não houve mudanças no Top 10, o feminino contou com seis alterações na lista das melhores do mundo. Na relação atualizada pela WTA nesta segunda-feira, a alemã Angelique Kerber retomou a vice-liderança e a bielo-russa Victoria Azarenka, a melhor deste ano até agora, voltou a figurar no Top 5 após quase dois anos de ausência.