Kevin Love ofusca LeBron e comanda vitória do Cavaliers

O ala/pivô Kevin Love teve, neste sábado à noite, a sua melhor atuação pelo Cleveland Cavaliers na NBA e, com 28 pontos, comandou a vitória da equipe de Ohio sobre o Indiana Pacers por 109 a 97, em casa. Com o resultado, o Cleveland passou a ter uma campanha positiva, de oito vitórias e sete derrotas.

Apenas no primeiro quarto de jogo Love fez 16 pontos e praticamente igualou a sua média na temporada até então. Até o fim da partida, ainda anotaria outros 12 pontos, colhendo um total de 10 rebotes. Acabou como destaque em um jogo no qual Kyrie Irving teve 24 pontos e outros 10 rebotes e LeBron James foi relativamente discreto: 19 pontos e sete assistências. Varejão segue machucado.

Em Philadelphia, o Dallas Mavericks fez um jogo equilibrado e venceu os donos da casa por 110 a 103. Para o 76ers, uma marca negativa: a 16.ª derrota consecutiva é um recorde na história da franquia, que ainda não ganhou na temporada. O Dallas viu Tyson Chandler ter um duplo-duplo, com 20 pontos e 13 rebotes.

Outro que conseguiu dois dígitos em duas estatísticas na noite de sábado foi o armador Marcin Gortat, responsável por 24 pontos e 13 rebotes na vitória do Washington Wizards sobre o New Orleans Pelicans por 83 a 80. Nenê não jogou, por conta de uma lesão na planta do pé direito. O Wizards é vice-líder da Conferência Leste.

Sem três titulares, o Houston Rockets viu James Harden resolver. O ala anotou 34 pontos - melhor desempenho da noite de sábado na NBA - para comandar a vitória por 117 a 103 sobre o Milwaukee Bucks, fora de casa, levando a equipe à terceira colocação na Conferência Oeste.

Confirma os resultados deste sábado na NBA:

Philadelphia 76ers 103 x 110 Dallas Mavericks

Washington Wizards 83 x 80 New Orleans Pelicans

Atlanta Hawks 105 x 75 Charlotte Hornets

Cleveland Cavaliers 109 x 97 Indiana Pacers

Utah Jazz 96 x 112 Los Angeles Clippers

Milwaukee Bucks 103 x 117 Houston Rockets

Siga os jogos deste domingo na NBA:

Boston Celtics x San Antonio Spurs

Brooklyn Nets x Chicago Bulls

Detroit Pistons x Golden State Warriors

Sacramento Kings x Memphis Grizzlies

New York Knicks x Miami Heat

Phoenix Suns x Orlando Magic

Portland Trail Blazers x Minnesota Timberwolves

Los Angeles Lakers x Toronto Raptors