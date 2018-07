Khodair fatura pole na abertura da temporada da Stock O piloto paulista Allam Khodair conseguiu a pole position na etapa de abertura da temporada 2012 da Stock Car, neste sábado, no circuito de Interlagos, em São Paulo. Para isso, ele precisou superar no treino de classificação o atual campeão Cacá Bueno, que conseguiu a segunda posição no grid da prova deste domingo - a largada será às 9h30.