Kiel receberá eventos da vela se Hamburgo sediar Olimpíada de 2024

Luebeck, Rostock e Cuxhaven também estavam na disputa para receber os eventos da vela. Kiel está a menos de 100 quilômetros ao norte de Hamburgo, ficando às margens do canal norte do mar báltico. A cidade já recebeu os eventos da vela nos Jogos Olímpicos de 1936 e 1972, quando as cidades-sede foram Berlim e Munique, respectivamente.

A Alemanha não organiza uma edição dos Jogos Olímpicos desde 1972. As candidaturas para o evento de 2024 devem ser oficializadas até 15 de setembro junto ao Comitê Olímpico Internacional. Além de Hamburgo, Roma, Paris e Boston já manifestaram o desejo de receberem o evento em 2024.