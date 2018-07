Kimi Raikkonen pede tempo para se adaptar

Depois de dois anos pilotando carros no Mundial de Rali e da Nascar, Kimi Raikkonen, campeão do mundo em 2007, acelerou, ontem, no circuito de Valência, o modelo de Fórmula 1 de 2010 da equipe Renault, hoje Lotus. E ratificou o que muitos já esperavam: "Vou precisar de um tempo para me adaptar". O números de voltas e os tempos não foram divulgados.

Gerard Lopez, proprietário da Lotus, investiu bom dinheiro para contratar Raikkonen. Fala-se em € 8 milhões (cerca de R$ 20 milhões) por temporada. Seu objetivo é lutar pelo 4.º lugar entre os construtores, "ou, quem sabe, o terceiro", afirma Eric Boullier, seu diretor. No campeonato passado a equipe ficou em 5.º, com 73 pontos, mas distante da Mercedes, 4.ª colocada, com 165.

A expectativa ao redor do primeiro ensaio prático de Raikkonen tem a ver com a forma como deixou a F-1: dispensado pela Ferrari no fim de 2009. Parecia não desejar mais nada com nada, apesar de receber impressionantes € 25 milhões (R$ 62,5 milhões) por ano. Ganhou a metade da equipe italiana, em 2010, para ceder a vaga para Fernando Alonso e "se divertir", como definiu, no rali e na Nascar.

A Fórmula 1 de hoje é distinta da de 2009, seu último campeonato. A interatividade do piloto com o equipamento e com a equipe cresceu. Agora, por exemplo, existe o flap móvel (DRS) para facilitar as ultrapassagens. No ano passado, Raikkonen comentou depois de assistir na TV a uma prova: "É ridículo, o piloto que está à frente não tem como se defender. Isso não é Fórmula 1. Ficou fácil ultrapassar. Antes era uma manobra de alta precisão".

Pois nessa sua volta à F-1 o "homem de gelo", como é conhecido pela sua frieza no tato com as pessoas, terá de se habituar com as "facilidades" do DRS. Ontem, em entrevista reproduzida pelo site da revista inglesa Autosport, comentou sobre a experiência de retornar à F-1: "Foi ótimo estar de volta. Acelerar, frear, pegar a mão do carro nas curvas não demorou tanto, mas entender o carro, os pneus e a equipe vai exigir um tempo".

Uma coisa é certa: o finlandês não disputará as corridas, mais complexas agora, como se não tivesse permanecido duas temporadas longe. O tempo que necessitará para se mostrar competitivo, se conseguir, responderá se o investimento de Lopez valeu a pena.