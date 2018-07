Kirsty Coventry busca vaga em comissão do COI

Quatro lugares na comissão serão preenchidas em votação durante os Jogos Olímpicos de Londres, no próximo ano. Atletas eleitos para a comissão se tornam membros plenos do COI para um mandato de oito anos. Hicham El Guerrouj, Rania Elwani, Frank Fredericks e Jan Zelezny são os atletas cujos mandatos expiram no próximo ano.

Holm venceu o salto em altura no Jogos de Atenas, em 2004. Coventry conquistou três medalhas, incluindo o ouro nos 200 metros costas, em Atenas. Ela manteve o seu título e ganhou três medalhas de prata nos Jogos de Pequim, em 2008.

Outros indicados incluem o japonês Koji Murofushi, campeão olímpico do lançamento do martelo em 2004, a checa Barbora Spotakova, atual medalhista de ouro do lançamento de dardo, e o francês Tony Estanguet, dono de dois ouros na canoagem.