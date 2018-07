Kittel vence outra na Volta da França e exalta: 'Sprint pra mim é como um Tetris'

Está difícil segurar Marcel Kittel nos percursos com final em sprint na Volta da França. Nesta quarta-feira, em trajeto de 203,5 quilômetros realizado entre Eymet e Pau, válido pela 11ª etapa, o ciclista alemão venceu a sua segunda prova consecutiva e a quinta na atual edição.

O alemão é especialista em disputas planas, menos desafiadoras e definidas nos metros finais entre inúmeros ciclistas. E, para triunfar nesta quarta, ele deixou para trás o holandês Dylan Groenewegen, segundo colocado, e o norueguês Edvald Boasson Hagen, terceiro.

"Para mim, o sprint é como um Tetris: sabemos que as peças devem se situar no lugar indicado e no momento preciso. Quando fazemos isso, tudo fica mais fácil. É a impressão que tenho", comparou o alemão.

A segunda vitória consecutiva fez Kittel manter a camiseta verde e disparar na competição entre os maiores pontuadores: soma 335 pontos, contra 202 do australiano Michael Matthews e 171 do alemão Andre Greipel.

Mas, na disputa principal da Volta da França, em que se contabiliza o tempo total, não houve mudanças entre os principais líderes, uma vez que 60 ciclistas chegaram no mesmo tempo marcado por Kittel, de 04h34min27 - para evitar risco de acidente nos últimos quilômetros, todos os atletas que chegam no primeiro pelotão são classificados com o tempo do vencedor.

Líder da competição, assim, o britânico Chris Froome foi apenas o 27º, mas manteve a camiseta amarela com 18 segundos de vantagem sobre o italiano Fabio Aru e 51 sobre o francês Romain Bardet, que também completaram a etapa no primeiro pelotão.

A disputa, contudo, deve entrar novamente em um momento mais desafiador a partir desta quinta-feira, quando o trajeto começa a passar pelos Pirineus. "Teremos dois finais (de etapa) em subida e amanhã (quinta) é um deles", explicou Froome. "Creio definitivamente que, uma vez mais, vai ajudar a decidir o resultado final."

A 12ª etapa da Volta da França será disputada nesta quinta-feira, entre Pau e Peyragudes, em difícil percurso com 214,5 quilômetros.