Kleber enrola Grêmio e Corinthians arma o bote

Uma decisão surpreendente de Kleber pode fazer a novela sobre seu futuro ganhar mais alguns capítulos. O jogador, que esteve ontem em Porto Alegre para fechar com o Grêmio, recuou e pediu 48 horas, prazo que termina hoje à noite, para responder se aceita a proposta dos gaúchos. O Corinthians já esfrega as mãos e pode atravessar o negócio.

Kleber e seu empresário, Giuseppe Dioguardi, reuniram-se na noite de quarta-feira com o executivo-geral do Grêmio, Cristiano Koehler, e o empresário Jorge Machado para selar o negócio. O time gaúcho fez uma proposta, Kleber fez outra e o Grêmio topou pagar o que o jogador queria. Mas no momento de assinar o contrato de cinco anos, o atacante pediu 48 horas para conversar com a família e voltou para São Paulo.

Kleber realmente quis conversar com familiares, mas a principal razão para não assinar o contrato é outra. O Corinthians fez proposta ao Palmeiras, recusada pelo presidente Arnaldo Tirone pelo fato de o dirigente já ter acertado com o Grêmio. Mas o atacante se interessou pela ideia de defender o time do coração e a negociação pode ser reaberta.

Após conhecer a estrutura do Grêmio e ter todos seus pedidos aceitos pelo clube, ainda assim o atleta falou que não está animado com a possibilidade de morar em Porto Alegre. O diretor de futebol do clube gaúcho, Paulo Pelaipe, aguarda a resposta do jogador. "Acho que ele vem porque tudo que pediu a gente aceitou dar. Vamos esperar até sábado. Se não der resposta, desistimos", disse.

Enquanto isso, o diretor adjunto do Corinthians, Duílio Monteiro Alves, disse ontem que espera contar com o jogador. "Ouvimos (do agente dele) que o Kleber gostaria de jogar aqui. Sempre soubemos que ele é corintiano, é um grande jogador e interessa", afirmou.

Não de André Lima. Na negociação para vender Kleber ao Grêmio, o clube gaúcho liberou o atacante André Lima para acertar com o Alviverde, mas o jogador avisou que não quer nem iniciar conversações. "Ele tem contrato longo e está feliz no Grêmio. Jogou pouco este ano porque se machucou, mas ele não tem interesse em sair", disse o empresário do atleta, Eduardo Uram.

Com a desistência do atacante, o Grêmio aceitou aumentar a proposta, que era de R$ 4,8 milhões mais André Lima. O novo valor ainda é tratado em sigilo. Dioguardi garante que além do Corinthians e Grêmio, clubes europeus também estão interessados em Kleber.