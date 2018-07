Kleber falta a treino e deve ser punido

A situação de Kleber tem se tornado cada vez mais complicada no Palmeiras. Acusado por torcedores de estar numa casa noturna na zona sul paulistana durante a madrugada, ele faltou ao treino de ontem cedo e irritou comissão técnica e até companheiros.

A diretoria, que já estudava uma punição ao jogador, deve pegar pesado na multa. "Devemos receber um comunicado da comissão e depois vamos ver qual atitude tomar", disse o vice-presidente Roberto Frizzo, que já havia sido chamado de "sem caráter" pelo camisa 30 na segunda-feira.

Frizzo espera uma versão oficial do técnico Luiz Felipe Scolari sobre o ocorrido. Pelo Twitter, o atacante afirmou que havia confundido os horários do treino.

A programação do trabalho, entretanto, é passada ao elenco no fim de semana e fica pregada no vestiário do time.

"Nação palmeirense, foi somente uma confusão minha de horários. Para vocês, peço desculpas agora", escreveu. "Já fiquei sabendo que amanhã (hoje) a programação será em um período. Eu farei dois. Espero poder jogar na quarta-feira (contra o Flamengo)."

Apesar da promessa do jogador, Felipão vetou que ele treinasse duas vezes hoje.

A ausência de Kleber no primeiro trabalho de ontem causou estranheza no clube. Afinal, ele era aguardado para fazer fortalecimento muscular e faltou sem dar nenhuma justificativa.

À tarde, ele apareceu no horário e treinou com bola normalmente. Ficou até o fim, chutou e correu sem aparentar sentir dor na coxa esquerda.

O atacante está sem jogar há três rodadas no Brasileiro, mas, de acordo com os médicos, ele já estava liberado para atuar na última partida, contra o Santos. Kleber, entretanto, preferiu não ir para o clássico, mesmo relacionado, alegando dores na coxa.

Empolgado com a proposta salarial do Flamengo (cerca de R$ 500 mil mensais), o jogador esperava uma valorização no Palmeiras. Sem ela, chegou a criticar Frizzo, só piorando o seu ambiente no Palestra.

Como os cariocas desistiram de contratá-lo, Kleber dificilmente conseguirá um aumento salarial neste ano. O Conselho de Orientação Fiscal do clube aconselhou o presidente Arnaldo Tirone a não mexer nos vencimentos do jogador.

A pública discussão de Kleber não é bem vista por seus colegas. "Se eu tenho algum problema, eu prefiro resolver as coisas na cara, diretamente", disse Marcos Assunção. "Ficar falando pela imprensa é ruim para o clube."

A expectativa agora é que Kleber volte a atuar contra o Flamengo, quarta-feira, realizando assim seu sétimo jogo no Brasileiro, fato que impedirá o atleta de defender outra equipe nesta edição do torneio. Mas, até lá, deve receber uma dura punição da diretoria.

Henrique. O Palmeiras vai fechar hoje o empréstimo de um ano com o zagueiro do Barcelona. Ele foi campeão paulista pelo clube em 2008.