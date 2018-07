Kleber perde proposta e reajuste fica distante

Kleber perdeu seu maior poder de barganha após o Flamengo anunciar a desistência em contratá-lo. E, se depender do Conselho de Orientação de Futebol (COF) do Palmeiras, a diretoria alviverde não deve dar um aumento salarial ao jogador.

Integrantes do COF se reuniram na noite de terça-feira para discutir a situação do atacante. Um dia antes, Kleber criticara o vice-presidente Roberto Frizzo, o chamando de "sem caráter" e cobrando decisões.

Após a conversa de anteontem, os "cofistas" vão aconselhar o presidente Arnaldo Tirone a não mexer nos vencimentos do camisa 30.

Kleber diz que seu salário está defasado desde o ano passado, e já teria pedido uma valorização para a diretoria antiga. Sua principal reclamação é por receber menos do que outros companheiros, como o meia Lincoln.

Com a proposta flamenguista, de cerca de R$ 500 mil mensais, Kleber chegou a conversar com Frizzo, que teria lhe prometido uma valorização. Mas, como o próprio dirigente diz, não seria agora.

Ontem, Frizzo afirmou que o atacante pode ganhar um aumento salarial apenas em 2012, como forma de reconhecimento.

Apesar dos conselhos do COF, Tirone tomará suas próprias decisões. O presidente, porém, deve acatar o pedido, para não desagradar mais o Conselho, que vem criticando constantemente os gastos do clube.

Joga quando? A presença de Kleber no próximo jogo do time, contra o Flamengo, ainda é uma incógnita.

Apesar de liberado pelos médicos, o atacante ainda diz sentir dores na coxa esquerda, e ontem não treinou com os companheiros - apenas correu em volta do campo.

Na segunda-feira, Kleber disse que já tinha feito muito sacrifício pelo time e que não jogaria mais com dor. Negou, entretanto, os comentários que só voltaria a atuar após um aumento.

Como ainda não realizou a sétima partida pelo time no Campeonato Brasileiro, ele poderia atuar por outro time na competição. Sem o Flamengo no páreo, o jogador deve se contentar com seu atual salário e esperar a valorização.

Já o lateral-esquerdo Gerley, de 20 anos, do Caxias, deve ser anunciado pelo Palmeiras até amanhã.