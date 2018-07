Kleber pode ser reforço santista

NOTÍCIAS DO CLUBE NO

estadao.com.br/e/palmeiras

Kleber Gladiador, que está fora dos planos de Vanderlei Luxemburgo no Grêmio, poderá ser o reforço para o ataque do Santos pedido por Muricy Ramalho. Com o interminável jejum de André, que desde outubro não faz gol (13 jogos), o treinador tem cobrado urgência dos dirigentes na contratação de um atacante de área. Adriano foi cogitado, mas Muricy não aceitou.

Após contratar Vargas e Barcos, o Grêmio ficou com excesso de atacantes e pretende se desfazer de Kleber por causa do alto salário e por não ter se enquadrado no projeto de Luxemburgo.

É possível até que o atacante seja emprestado até o fim do ano, em troca dos R$ 400 mil referentes à segunda parcela que o Santos tem a receber pela liberação do volante Adriano. Fontes ligadas à diretoria santista admitiram ontem que Kleber só não será contratado se Muricy vetar.

Já Miralles sentiu uma fisgada na coxa esquerda no jogo contra o Paulista, tem um edema no local e suas possibilidades de enfrentar a Ponte Preta, domingo, em Campinas, são remotas. / SANCHES FILHO