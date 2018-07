Kleber só é multado por falta em treino da quinta-feira

SÃO PAULO - A insubordinação de Kleber deve passar em branco no Palmeiras e ele só será multado por ter faltado no treino da manhã da última quinta-feira. Nada deve ocorrer ao atleta pelas críticas ao vice-presidente Roberto Frizzo.

O atacante terá descontado 10% do seu vencimento mensal por ter faltado ao trabalho dois dias atrás - não foi ao treino da manhã. O valor gira em torno de R$ 25 mil.

Kleber alega ter se confundido com os horários e achou que o treino seria só na parte da tarde. Mas, de acordo com alguns torcedores, ele teria ficado até tarde numa casa noturna de São Paulo, na madrugada anterior.

O presidente Arnaldo Tirone confirmou a multa. "É algo estipulado no contrato", avisou.

O dirigente, porém, não quis falar sobre a discussão de Kleber com Frizzo e deixou a decisão de uma outra punição nas mãos de seu vice. "Eu estava viajando, é o Roberto quem está cuidando do caso", falou.

Na segunda-feira, Frizzo foi chamado de "sem caráter" por Kleber, irritado por não ganhar um aumento salarial. Apesar das fortes declarações, o Palmeiras não deve punir o jogador.

Na sexta, Kleber realizou mais um treino na Academia, sem sentir dores na coxa esquerda, e, mesmo sem ser "valorizado financeiramente"", deve estar presente na partida contra o Flamengo, quarta-feira, no Pacaembu.

Sem se importar com os problemas causados por Kleber, Frizzo compareceu ao treino para presentear Luiz Felipe Scolari por uma data especial: ontem, fez um ano que ele voltou ao clube. O treinador ganhou uma garrafa de vinho do dirigente, que conseguiu melhorar um pouco o pesado ambiente alviverde.

Reforços. O Palmeiras anunciou a volta de Henrique. O zagueiro, campeão paulista em 2008, pertence ao Barcelona e ficará no Palestra por empréstimo até 30 de junho de 2012. Ele será apresentado na segunda-feira.

Já o lateral-esquerdo Gerley, de 20 anos, do Caxias, realizou exames médicos na Academia e também será apresentado durante a próxima semana.

A situação de Martinuccio é mais complicada: apesar do pré-contrato assinado com o Palmeiras, o meia-atacante do Peñarol se interessou pela proposta da Roma.