Kleber vai ao ataque contra Felipão

O atacante quase se encontrou com seus ex-companheiros na manhã de ontem, no aeroporto de Congonhas. Enquanto ele voltava de Belo Horizonte com sua filha, o time retornava de Porto Alegre, depois do empate com o Grêmio por 2 a 2. No momento, ele evitou entrevistas, mas depois soltou o verbo num programa da TV Bandeirantes.

"Eu não me arrependo de nada. E muita gente no Palmeiras gostaria de ter a atitude que eu tive", contou. "80% do grupo não gosta do Felipão e 90% dos funcionários também não. Essa é a realidade."

De acordo com o atacante, Felipão desmotiva o grupo. E lembrou de outros casos para falar mal do treinador. "Eu vi o Pierre sair depois de quatro anos, praticamente expulso. O Lincoln e o Wellington Paulista saíram e deram declarações polêmicas. Estão todos errados?", indagou.

Kleber ainda lembrou que, ao lado de Valdivia, sofreu com o esquema tático montado pelo treinador. "A gente sempre tinha problemas com o Felipão. Nunca achei que o esquema fosse o ideal e falávamos para ele, mas tínhamos de tentar nos encaixar da melhor forma possível."

Os últimos meses do jogador no Palmeiras foram muito conturbados. Após ver fracassada sua ida para o Flamengo (o clube paulista não quis negociá-lo), o atacante ficou também sem o aumento salarial que esperava. E entrou em vários atritos com a comissão técnica e diretoria.

"O cara (Felipão) desmotiva toda a hora os jogadores. Tem atletas que gostam dele porque ele sempre os bancou e não sei o porquê: se é amigo, se foi empresário que colocou." O atacante disse ainda que, segundo amigos que tem no São Paulo, Felipão teria se oferecido para treinar o time do Morumbi.

A bronca de Kleber com o presidente Arnaldo Tirone é pelo fato de o dirigente ter ficado ao lado do treinador. "Todos somos funcionários e o presidente deveria falar: 'vocês dois calem a boca e cada um faz o seu'. Mas não foi isso que aconteceu."

Sem concordar com Kleber, Tirone rebate as suas declarações. "Apesar de ele ser um menino inteligente, precisa rever os seus conceitos", falou. Já Felipão, de acordo com sua assessoria, preferiu não comentar o assunto.

Futuro. O atacante promete resolver seu novo time até amanhã. O Grêmio ofereceu R$ 500 mil mensais, mais R$ 1 milhão para cada um dos cinco anos de contrato. Ele só não assinou com o clube gaúcho porque ainda aguarda uma proposta do Corinthians.

"O que pesa mesmo é que eu queria ficar em São Paulo, com todo respeito ao Grêmio", contou o atleta. "Minhas filhas estão todas crescendo e sinto muita falta delas. Não recebi nenhuma oferta do Corinthians. E sabemos que o Corinthians não entra em leilão. Quando quer um jogador vai lá e compra."

