Kleberson Davide faz índice para o Mundial de Atletismo

Kleberson, que compete pelo Esporte Clube Pinheiros, de São Paulo, fez o índice ao completar a distância em 1min44s84. A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) exige uma marca mínima de 1min45s74 para esta distância.

De acordo com o site da CBAt, já estão garantidos no Mundial de Moscou os brasileiros Fábio Gomes da Silva, Augusto Dutra e Fabiana Murer, todos no salto com vara. A competição desta quarta-feira foi a primeira de temporada para muitos dos principais nomes do atletismo nacional.