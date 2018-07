Kléberson e G. Silva, juntos de novo e mais experientes

Dois pentacampeões mundiais têm muito que ensinar aos novatos da Seleção Brasileira. Kléberson e Gilberto Silva são os remanescentes do time de Felipão que ergueram a taça na Copa do Mundo da Coreia do Sul e do Japão. Oito anos depois, eles se reencontram na equipe de Dunga para o hexa. O jogador do Flamengo admite ter vivido um deslumbramento no time nacional em sua primeira competição. Tudo para ele era novidade, até mesmo sua escalação por Scolari às vésperas de começar a disputa.

Hoje, Kléberson se diz um volante mais bem preparado. "Ganhei maturidade e experiência." Seu maior recado para os novos companheiros é ter paciência para esperar sua vez. Diz que com ele foi assim, nunca desistiu, tampouco deixou de acreditar em suas condições de poder ajudar a equipe. Aos que acham que sua convocação não foi merecida, tem uma resposta na ponta da língua. "Tenho a confiança do treinador, o respeito dos colegas e a certeza de ter feito muito para chegar ao time." Kléberson promete não deixar nenhuma oportunidade passar em sua frente sem que lute para agarrá-la. Não sabe se será titular, provavelmente não, porque Dunga desenha um meio de campo com Gilberto Silva e Felipe Melo, mas também se diz pronto para ajudar no que for preciso.

Ainda mais vivido. A experiência de Gilberto Silva é mais rica. Ele participou do time campeão em 2002, mas também estava no elenco que caiu diante da França na Copa da Alemanha, em 2006. Por isso pode ajudar mais com suas experiências amargas de um fracasso condenado por grande parte do torcedor brasileiro. Mas Gilberto Silva faz questão de comentar que nem tudo foi ruim na Alemanha, quatro anos atrás, e que não foi correto também condenar alguns jogadores daquele grupo, como Ronaldo, Cafu e Roberto Carlos, por tudo de ruim que aconteceu. "Esses jogadores merecem uma estátua num museu do futebol no Brasil ou no mundo como forma de reconhecimento pelos serviços prestados ao futebol. Aprendemos a admirá-los. Seus nomes estão marcados na história."

Nas duas Copas anteriores, Gilberto Silva viveu na Seleção com estrelas renomadas do futebol mundial. Este ano, o time de Dunga apresenta atletas bem mais modestos, de pouco carisma, e muitos em sua primeira competição. Kaká é o mais famoso de todos. Nem por isso, o volante acha que o Brasil chegará à África do Sul com menos brilho. "A estrela desse time é a seleção brasileira."