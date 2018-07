Kleina coloca Maikon Leite no lugar de Luan Após a frustração de iniciar a temporada com um empate com o Bragantino, o Palmeiras enfrenta o Oeste às 22h, em São José do Rio Preto, esperando que a mudança da presidência possa representar também novos ares ao time, que não vence uma partida oficial desde outubro de 2012.