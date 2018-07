Kleina diz que ninguém vai desistir ou desanimar

Os jogadores e o técnico Gilson Kleina não puderam admitir publicamente, afinal de contas faltam nove rodadas para o término do Campeonato Brasileiro ainda, mas o semblante ao final do jogo ficava claro que eles não estão muito confiantes na reviravolta para se manter na Série A.

"Está complicado, mas temos de acreditar. Precisamos pontuar fora de casa e ninguém aqui vai desistir ou desanimar por mais que o sentimento seja doloroso. A ferida está aberta", disse o treinador. "Estamos trabalhando. Tivemos uma equipe mais organizada e tivemos de jogar contra um time que só queria marcar. Perdemos o jogo por uma bola", reclamou Kleina.

Ao apito final, os jogadores correram para o vestiário e a maioria fugiu das entrevistas. Correa, responsável pelo lance que culminou no pênalti que resultou no gol do Coritiba, apesar do erro cometido, foi um dos poucos que apareceu para se explicar e falou do lance.

"Eu perdi o tempo da bola e tinha um jogador deles atrás de mim. Faz parte do jogo. Procuramos a vitória, mas eles ficaram muito fechados esperando o nosso erro. Agora é hora de levantar a cabeça e continuar correndo atrás. Ainda dá para escapar."

O lateral Leandro também disse que ainda mantém um fio de esperança. "Não adianta esconder a situação. Estamos tristes e se ainda temos chance, vamos lutar", disse o jogador, que completou. "Temos que ser homens e honrar essa camisa. Acho que 99% das pessoas já colocam o Palmeiras na Série B. Vamos mostrar que eles estão errados."

Mais problemas. E para piorar ainda mais a situação, o Palmeiras terá três novos desfalques para enfrentar o Náutico, domingo, nos Aflitos. Henrique, Maurício Ramos e Daniel Carvalho receberam cartões amarelos ontem e cumprem suspensão. Eles se juntam a Juninho e Valdivia, machucados, e Barcos, que defende a seleção argentina.

Kleina pede um voto de confiança. "Eu trabalho aqui dentro e sei que eles estão lutando. Peço para confiar no elenco porque sei o que esse time pode fazer. Temos de ter aproveitamento de campeão para sair dessa situação, ma spara conseguir isso, tenho de superar todos os problemas que estamos tendo." /D.B.