Kleina exalta poder de reação, mas fala em 'sinal de alerta'

Os jogadores comemoram muito a vitória por 3 a 2, mas por outro lado, a maneira como ela foi conquistada suscitou erros da equipe. Isso é preocupante. Não pela Série B, que são favas contadas para o Palmeiras, mas para os embates que virão na Copa do Brasil, que agora 'afunilou'.

Quarta-feira o time recebe o Atlético Paranaense, no Pacaembu, no primeiro jogo das oitavas de final. A ideia é montar um time que consiga anular as jogadas ofensivas do adversário e, se possível, vencer o jogo sem levar nenhum gol.

Kleina falou sobre isso na entrevista coletiva e elogiou o time do Atlético Paranaense, que está na Série A. "Não sei se contra o Atlético daria para tirar (a virada)", afirmou o treinador. "Claro que a gente fica feliz pelo resultado, pela reação, mas daqui a pouco não dá tempo de virar um jogo. Tem de ficar um alerta."

O médico do clube, Otávio Vilhena, não deu prazo para o retorno de Valdivia, que machucou a coxa direita. O zagueiro Vilson também sentiu a coxa e é dúvida para quarta-feira. / V.M.