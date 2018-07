Kleina ganha seis jogadores para domingo O Palmeiras vive um momento de calmaria, com seis partidas sem perder, estreia com vitória na Libertadores e uma semana inteira para treinar antes do próximo compromisso. E para esse jogo - domingo, contra o União Barbarense no Pacaembu - Gilson Kleina terá mais seis jogadores à disposição para montar o time.